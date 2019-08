Casa editrice fallita continua a vendere libri: sequestrate opere per oltre un milione di euro

Sequestri operati in Puglia, Toscana, Umbria e Campania. Denunciati all’autorità giudiziaria due responsabili per reati di bancarotta.

La casa editrice fallita continuava a vendere i propri libri: per questo la Guardia di finanza di Fasano ha sequestrato 93.143 opere distribuite in Puglia, Toscana, Umbria e Campania per un valore commerciale di un milione e 300 mila euro, dando esecuzione al provvedimento disposto dal Tribunale di Brindisi.

Il fallimento della società "Schena Editore srl", in realtà nascondeva una nuova attività quella dell'azienda che rivendeva i propri libri on line con lo stesso nome storico della casa editrice con sede a Fasano.