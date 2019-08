Liverani, vittoria a tutto tondo: "Bel gioco, gol e tante indicazioni utili"

Il tecnico giallorosso è soddisfatto della prova dei suoi con la Salernitana: "Gli elementi che ho a disposizione mi offrono diverse soluzioni tattiche".

C’è grande soddisfazione tra i giallorossi nel postpartita di Lecce-Salernitana. A farne portavoce è mister Fabio Liverani, che ha parlato in conferenza stampa.

Al tecnico, ancor più che il risultato, è piaciuto l’atteggiamento: “Questa vittoria ci offre grandi ed importanti indicazioni utili per il futuro, oltre a darci non pochi segnali positivi. Certo, si tratta di risultati difficilmente ripetibili nel corso dell’anno, ma è calcio d’agosto dunque ci sta. I ragazzi si sono comportati bene, siamo stati attenti dietro ed efficaci dietro. Benissimo così”.

Mister Liverani ha a disposizione diverse soluzioni tattiche in chiave Serie A: “I ragazzi hanno risposto bene alle disposizioni anche se Falco, autore di una prestazione straordinaria, tendeva ad accentrarsi troppo. Per il resto ho provato soluzioni che torneranno utili, anche perché posso contare su elementi che offrono più possibilità in questo senso. Con l’Inter recupereranno Shakhov, Benzar, Mancosu e Rossettini. Solo Fiamozzi e Meccariello non saranno del match”.