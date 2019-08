Colpita da auto e sbalzata dalla bici cade sull'asfalto: 14enne in ospedale

L’incidente questa mattina in via Papa Giovanni XXIII a Trepuzzi: l’adolescente è stata trasferita al “Fazzi”.

È stata sbalzata dalla sella della sua bici nel centro abitato di Trepuzzi la 14enne, colpita da un’auto di passaggio: momenti di paura, questa mattina, per l’adolescente, in via Papa Giovanni XXIII, caduta in maniera violenta sull’asfalto dopo l’urto della vettura.

È stata la stessa conducente dell’auto, una donna anziana, a chiamare i soccorsi, giunti repentinamente sul posto: i sanitari del 118 hanno medicato la giovane e l’hanno accompagnata al “Fazzi” di Lecce in codice giallo. La 14enne si trova in ospedale ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.