Trovato morto in auto di ritorno dal mare, tragica fine per un 54enne

L'uomo si stava allontanando dalla costa per fare rientro a casa quando è stato stroncato da un malore che non gli ha consentito di chiedere aiuto.



Probabilmente è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo: è stato trovato morto nella sua auto un 54enne di Corsano poco dopo essere stato al mare. L'uomo era solito andare al mare da solo ma il suo mancato rientro ha messo in allarme i familiari che hanno fatto scattare le ricerche. Il 54enne è stato ritrovato poco dopo non distante dalla costa all'interno della sua auto. L'ipotesi è che l'uomo fosse in procinto di rientrare a casa quando è stato colto da un malore che non gli ha dato il tempo di chiedere aiuto. La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria del Vito Fazzi in attesa del parere del medico legale sull'esatta causa del decesso.