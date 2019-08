Il Lecce vuole Bony: trattative per prendere l’ex City

L’attaccante ivoriano è svincolato dallo Swansea e potrebbe arrivare alla corte di Liverani.

Dopo aver visto sfumare gli arrivi di Burak Yilmaz e Kostas Mitroglou, il Lecce non ha rinunciato ad avere una punta di livello per completare la squadra per l'esordio in campionato a San Siro contro l'Inter il 26 agosto.

Il ds Mauro Meluso ha puntato Wilfried Bony, attualmente svincolato in seguito alla scadenza del contratto con lo Swansea.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ivoriano è una pista interessante visto che non ha ancora 31 anni e sarebbe perfetto per giocare nel 4-3-1-2 utilizzato dal tecnico Fabio Liverani.