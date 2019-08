Relax per Federica Pellegrini, la "divina" sceglie lo Ionio

La stella del nuoto in vacanza nelle acque cristalline di Campomarino di Maruggio.

Relax nel mare di Campomarino per Federica Pellegrini. Reduce dall'ultimo oro conquistato ai Mondiali di nuoto in Corea, la nuotatrice ha scelto il mare del Salento per le vacanze, disertando Formentera dove negli scorsi anni era stata più volte “paparazzata”. Una mossa, dicono le riviste di gossip, per avere più tempo da trascorrere con la famiglia e il suo nuovo fidanzato lontano da telecamere e fotografi.

In questi giorni molti bagnanti hanno incrociato la “divina” in spiaggia e lei non si è sottratta a saluti e foto ricordo.