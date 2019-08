È subito Lecce-spettacolo. Salernitana tramortita dal poker in Coppa Italia

Strepitosa prestazione dei ragazzi Liverani nella prima prova ufficiale della stagione.

Un Lecce più bello era impossibile augurarselo. I giallorossi sommergono con un 4-0 la Salernitana nel terzo turno di Tim Cup, assicurandosi la qualificazione. Ottime indicazioni per Liverani, che guarda con fiducia all’esordio di campionato a San Siro con l’Inter.

Nel primo tempo il Lecce parte fortissimo, e al 5′ è subito vantaggio. Lancio dalle retrovie di Lucioni, clamoroso liscio di Billong e ad approfittarne c’è Lapadula, che supera Micai con un delizioso tocco sotto. L’avvio prorompente dei giallorossi si protrae ancora: numero di Falco all’ottavo, cross perfetto per La Mantia sul cui colpo di testa è decisivo Micai che respinge. I giallorossi danno spettacolo, la Salernitana è annichilita. Al 13′ La Mantia trova il gol, che viene però annullato per fuorigioco sul pregevole lancio di Falco. Cinque minuti e ancora l’ariete di Marino sfiora di testa la marcatura su punizione di Falco: palla alta di un nulla. Dopo l’avvio a ritmi serratissimi, il Lecce si limita a una fase di controllo. Al 26′ arriva così il primo tentativo campano firmato, Kiyine calcia a giro e non trova la porta. Un minuto ed è però ancora Lapadula a seminare il panico nella difesa granata, superando Lombardi con un numero e vedendo la conclusione ribattuta solo da Karo.