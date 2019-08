Lecce, tante assenze all’esordio in Tim Cup contro la Salernitana: le probabili formazioni

Terzo turno di Tim Cup per i giallorossi al Via del Mare.





Sarà un Lecce più che sperimentale quello che stasera affronterà la Salernitana (ore 20.45) per il terzo turno di Tim Cup. Tante le assenze a cui dovrà trovare un rimedio mister Fabio Liverani che, in conferenza stampa, ha ammesso che su questa gara ci sono tanti punti interrogativi, sottolineando, poi, che, ad oggi, tra Lecce e Salernitana non ci sia molta differenza sostanziale, essendo la prima una neopromossa in A e la seconda una delle candidate alla massima serie. Mancheranno, tra i giallorossi, Benzar e Shakhov, affaticati, gli indisponibili Mancosu, Fiamozzi e Meccariello, oltre a Lo Faso che si è fermato per un piccolo problema muscolare. Escluso l’impiego degli ultimi arrivati Rispoli, Dell’Orco e Farias, ancora fuori condizione. Probabile l’impiego del giovane Pierno sulla fascia destra difensiva. Attesi allo stadio di Via del Mare circa diecimila spettatori. In caso di parità al 90′, supplementari e poi eventualmente rigori. Arbitrerà il signor Abbattista di Molfetta.



Le probabili formazioni di Lecce-Salernitana: LECCE (4-3-3): Gabriel; Pierno, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco, La Mantia, Lapadula. SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynksi; Lombardi, Firenze, Di Tacchio, Maistro, Kiyine; Giannetti, Jallow.





Fonte: SalentoSport.net