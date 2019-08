Si inoltra in mare e non riesce più a tornare, 43enne salvato dai vigili del fuoco

Si era allontanato troppo dalla riva e non riusciva a tornare a causa delle forti correnti: brutta avventura per un 43enne di Campi Salentina che fortunatamente, è stato soccorso e messo in salvo da una pattuglia dei Vigili del Fuoco del Soccorso Acquatico in servizio a Porto Cesareo. L’uomo, spintosi oltre i 300 metri dalla riva, è stato individuato “ a vista” dai Vigili del Fuoco i quali lo hanno raggiunto a bordo di un gommone e di una moto d’acqua. Accertatisi che a causa della stanchezza non era in grado di rientrare a riva, lo hanno recuperato e portato in salvo in buone condizioni di salute.



Proseguirà sino al 3 settembre l’attività di pattugliamento a mare degli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.