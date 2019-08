Tragedia sulla strada del mare: muore un uomo di 67 anni

Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per il 67enne non c'è stato niente da fare. I carabinieri ricostruiranno la dinamica.



Impatto mortale questa mattina, poco prima delle 13, sulla strada provinciale che da Veglie conduce a Porto Cesareo. Ad avere la peggio un uomo di 67 anni che era a bordo di uno scooter. L'incidente avrebbe coinvolto anche un'auto. Dopo lo scontro, all'arrivo dei primi soccorsi, le condizioni dell'uomo erano apparse da subito disperate. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 allertati dagli automobilisti di passaggio, ma per il 67enne non c'era più niente da fare. Per i rilievi del caso sono accorsi i carabinieri, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.



Ulteriori dettagli nelle prossime ore