Auto ribaltata e palo della luce abbattuto: due incidenti nelle ultime ore

In entrambi i casi le auto hanno avuto le conseguenze peggiori. Per i protagonisti solo tanto spavento.





L'impatto all'altezza dell'incrocio e poi l'auto ribaltata. Grande spavento ieri sera, intorno alle 20, allo svincolo tra Melendugno e Borgagne, dove due auto, una Fiat Panda e una Fiat Punto si sono scontrate in corrispondenza di un incrocio. La Panda, dopo l'urto, si è completamente ribaltata rimandendo comunque sulla carreggiata. Sul posto sono accorsi sia i sanitari del 118 che i vigili del fuoco. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Solo una donna anziana è stata soccorsa perché sotto shock.



Un altro incidente è avvenuto durante la notte, intorno alle 4,30, a Guagnano, dove una Lancia Delta con a bordo due ragazzi ha perso il controllo ed ha finito la sua corsa contro un palo della luce, abbattendolo. Anche in questo caso, per fortuna, ad avere la peggio è stata la vettura. I due giovani, infatti, non hanno riportato alcuna ferita. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco.