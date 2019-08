Il vento si attenua, domenica soleggiata sul Salento

Il vento che ha caratterizzato gli ultimi giorni, liberando il Salento dalla morsa del caldo, è oggi in netto calo. Il tempo sarà generalmente soleggiato e stabile, ma sul verdante ionico meridionale potrebbero esserci alcuni annuvolamenti durante la giornata. Il mar Adriatico non sarà mosso come nei giorni scorsi, ma se preferite il mare più calmo per un bel bagno durante questa penultima domenica d'agosto vi consigliamo di dirigervi sullo Ionio.