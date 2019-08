Vigilanza ambientale nelle marine di Nardò con le nuove bici elettriche

Partito ieri il nuovo servizio di vigilanza zoofila ambientale sulle marine di Nardò da parte delle Guardie zoofile Agriambiente Lecce con le nuove biciclette elettriche in dotazione.

Grazie ad un accordo con tra Agriambiente e Unieuro, le Guardie zoofile a Nardò saranno dotate di due biciclette elettriche di ultima generazione già in uso da diverso tempo dalla Polizia di Stato nelle Grandi Città come Roma e Milano.

Grazie a questi due mezzi elettrici le guardie potranno operare in modo più efficace lungo tutta la costa Neretina compreso il Parco Regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano.

La trazione assistita infatti, permette di poter percorrere diversi km con il minimo sforzo per un periodo di tempo più che sufficiente a garantire l’autonomia per tutta la durata del servizio.

Per tutta l’estate verranno utilizzate sulle marine di Nardò, il servizio poi, proseguirà nel centro storico di Nardò. In questo modo si potranno controllare in modo più agevole tutte le vie e viuzze del centro storico cercando di scovare i soliti sporcaccioni che non raccolgono da terra le deiezioni prodotte del proprio cane.