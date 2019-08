Rigenerazione del paesaggio in Salento. Casili: "Serve programmazione a lungo termine"

Il consigliere regionale del M5S torna a chiedere programmazione di lungo periodo per la rigenerazione del paesaggio salentino.

“Sulla rigenerazione del paesaggio nella nostra provincia si fa ancora un gran parlare, purtroppo però spiace constatare la mancanza di azioni propedeutiche alla sua realizzazione. Non è assolutamente sufficiente reclamare risorse senza un piano che si basi su criteri e regole ben definite”. Lo dichiara il consigliere del M5S Cristian Casili, che torna a chiedere una programmazione di lungo periodo per la rigenerazione del paesaggio salentino.

“Da tempo - continua Casili - invoco il protagonismo dei vivai salentini, alla luce del mutato quadro normativo su una vasta area di territorio dove il batterio non è più considerato eradicabile. E allora perché non mettere in condizione i nostri vivai di approvvigionarsi e riprodurre materiale vegetale che potrà essere venduto a prezzi competitivi? È un furto pagare un piantina di leccino a 10 euro quando può essere prodotta e venduta in loco a 5 euro, conservando un margine di guadagno per il produttore”.

“È un paradosso – prosegue - se pensiamo che i vivai leccesi possono vendere solo se acquistano e rivendono piante già pronte con un aggravio dei costi di trasporto e iva. Se invece ad essi venisse data l’opportunità di propagare e produrre in loco, quei costi verrebbero annullati. Parliamo di un abbattimento importante e un risparmio notevole per chi decide di reimpiantare, investendo la parte residua in efficienti impianti di micro-irrigazione. In più i vivai locali, ridotti ormai alla canna del gas, avrebbero lavoro per i prossimi anni e creerebbero occupazione”.