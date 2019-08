Laica Lecce Volley, Alessandro Lupo nuovo schiacciatore

Lupo rinforza il reparto schiacciatori del club giallorosso.

Come l'opposto Morciano anche Alessandro Lupo è un prodotto del settore giovanile della Leo Shoes Casarano Volley. L'anno scorso ha giocato in prestito in serie D nelle file dei Falchi Ugento.

"Alessandro Lupo rappresenta per noi una prima scelta - commenta il dirigente Massimo Montinaro - Siamo riusciti a vincere la concorrenza agguerrita di altri due club di serie C, dobbiamo ringraziare il ragazzo per aver creduto nel nostro progetto sportivo ed ancora una volta il Casarano Volley per la disponibilità".

La campagna acquisti della Laica Lecce Volley continua puntando su atleti giovani, motivati e con margini di crescita. Definito da tempo lo staff tecnico, manca ancora qualcosa per completare la rosa, sicuramente un centrale, sicuramente arriveranno rinforzi anche dal florido vivaio Lecce Volley.