"Parole In Circolo 19", primo incontro ad Alessano

Stasera ad Alessano l’apertura della rassegna letteraria.

La Rassegna Letteraria “Parole in Circolo” è un nuovo progetto culturale ideato e realizzato da Davide Indino, Anna De Iaco e Antonio De Francesco, giovani studenti del Liceo Classico “Giuseppe Stampacchia” di Tricase con l’organizzazione dell’Associazione Culturale “Festival Nazionale del Libro” di Gianpiero Pisanello. Il progetto è realizzato con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese, Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Piiil Cultura, con il patrocinio di Provincia di Lecce, Università del Salento e altri Enti. Gli obiettivi sono duplici: rendere accessibile ai giovani una concreta esperienza artistica promuovendoli come protagonisti e costruire nella fascia dei millenials lettori responsabili e maturi cittadini del futuro.

Inoltre, offrire dei momenti d’intrattenimento ad alto valore culturale per cittadini pugliesi e ospiti in periodi ad alta affluenza turistica. Gli scenari in cui prenderanno vita gli eventi saranno i meravigliosi scorci e piazze pubbliche del nostro Salento, un modo per valorizzare il nostro patrimonio artistico - paesaggistico. Si articolerà in due fasi: la prima ad Agosto interamente elaborata dai giovani direttori artistici e la seconda a Settembre con ospiti nazionali. L’inaugurazione avverrà stasera, alle ore 20:30 in piazza don Tonino Bello ad Alessano, a seguire la presentazione del libro “Ha scritto t’amo sulla roccia” di S.E. Mons. Vito Angiuli, evento realizzato con il supporto del Comune di Alessano.

«Formatosi alla scuola del Concilio, don Tonino è stato formatore e appassionato curatore di vocazioni con l'impegno di tutto se stesso: innamorato della sua vocazione, sapeva fare innamorare gli altri della chiamata di Dio, mettendo ali alla sua vita quotidiana, sapendo leggere nei cuori, irradiando luce di fede e di carità con la sua semplice presenza, curando i rapporti personali senza mai massificare le relazioni, costruendo ponti di dialogo e di misericordia, ispirandosi sempre all'ideale della perfetta letizia». (Dalla presentazione di Mons. Bruno Forte). Il libro di Mons. Angiuli conduce il lettore a rintracciare un don Tonino forse meno noto, ma necessario per comprenderne a tutto tondo la figura: l'educatore di coloro che, come lui, avevano avuto il sentore di una chiamata particolare; una chiamata di dedizione a Cristo, alla Chiesa e, di conseguenza, all'umano in ogni sua espressione.