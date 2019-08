L’episodio questa mattina, a Otranto, su via Mediterraneo, con qualche momento di tensione.

Parcheggio selvaggio in strada e il bus, pieno di turisti, resta bloccato: è accaduto questa mattina in via Mediterraneo, a Otranto, dove un pullman ha dovuto arrestare la corsa per diversi minuti a causa della presenza di un’auto posteggiata sulla carreggiata in maniera approssimativa.