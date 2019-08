"Dust devil" si abbatte sulla spiaggia: ombrelloni scaraventati in acqua e bagnanti feriti

Il fenomeno, molto simile alla tromba d’aria, si è scatenato sulla spiaggia di Pescoluse. Paura tra i bagnanti.

Paura a Pescoluse e in altri tratti del litorale ionico del basso Salento, dove nel pomeriggio si sarebbe scatenato un probabile "dust devil", comunemente detto “diavolo di sabbia”

Si tratta di un fenomeno, come spiegano da “MeteoPuglia in foto”, “simile alla tromba d’aria” che “si verifica in condizioni di alta pressione e non a ridosso di una perturbazione o temporale”.

Nell’occasione, gli ombrelloni sono stati sradicati da un mulinello di vento, venendo scaraventati con forza in mare. Qualche bagnante è rimasto lievemente colpito nella circostanza, richiedendo l’intervento dell’ambulanza, ma senza riportare gravi conseguenze.