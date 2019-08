Nomine e cambi di parroci nell'arcidiocesi di Otranto: ecco tutte le novità

L’arcivescovo di Otranto, monsignor Donato Negro, ha ufficializzato le nomine che saranno effettive dal prossimo primo settembre.

Tempo di nomine e cambi di parroci nell’arcidiocesi di Otranto, dove monsignor Donato Negro, alla guida della comunità diocesana, ha annunciato novità e trasferimenti: a Cutrofiano, per raggiunti limiti di età, don Vincenzo Giannachi lascia l’incarico di parroco di “Santa Maria della Neve”, restando collaboratore parrocchiale e conservando l’incarico di vicario episcopale per la vita consacrata; al suo posto, subentra don Milko Lagna, finora parroco della chiesa “San Giuseppe Patriarca” di Cutrofiano. Subentra come parroco della chiesa “San Giuseppe Patriarca” monsignor Luciano Rametta.

A Castrì di Lecce è nominato parroco delle parrocchie “Visitazione di Maria Vergine” e “San Vito Martire don Luigi Maggio.

A Galugnano don Giuseppe Renna è il nuovo parroco della chiesa “Maria Ss.ma Immacolata”.

A Uggiano La Chiesa, don Giuseppe Paglialonga lascia l’incarico di vicario parrocchiale a “Santa Maria Maddalena”, diventando vicario parrocchiale della chiesa “Maria Ss.ma Annunziata” a Muro. Al suo posto, don Roberto Chiriatti, che lascia l’incarico di vicario parrocchiale a “Santa Maria della Neve” a Cutrofiano per diventare vicario parrocchiale a “Santa Maria Maddalena” ad Uggiano La Chiesa.