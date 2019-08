Borgagne, Notte degli artisti di strada con Salento Buskers e Folkalore

Questa sera a Borgagne torna la Notte degli Artisti di Strada con Salento Buskers e Folkalore.

Il Festival Itinerante delle arti di strada fa tappa anche quest'anno, sabato 17 agosto, a Borgagne per la quarta edizione della Notte degli Artisti di Strada: il caratteristico borgo, inserito tra i Borghi Autentici d'Italia, ospiterà ancora una volta presso piazza Sant'Antonio e nei vicoli circostanti l'attesa notte in cui protagonisti indiscussi saranno musicisti di strada, saltimbanchi, cantastorie, funamboli e giocolieri arrivati da ogni dove.

L'evento, a cura del Salento Buskers Festival e in collaborazione con il Comune di Melendugno, è uno degli appuntamenti di punta della programmazione estiva Blufestival e, dopo il grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, torna a stupire e ammaliare con spettacoli mirabolanti che spaziano dalla magia alla giocoleria passando per i tessuti e il trapezio aereo, le bolle di sapone, il fuoco, le marionette, prendendo per mano gli avventori e accompagnandoli nella rocambolesca poetica dell'arte di strada.

L'arte di strada non ha bisogno di alcun palcoscenico o riflettore per esprimersi, basta una piazza, una corte o una stradina e la magia prende forma.

Il gran finale, poi, vedrà i Folkalore, noto gruppo musicale salentino, accendere la Villa Comunale con la loro interpretazione del folk salentino che si traduce in un concerto dinamico e divertente da cantare e ballare insieme, dai classici di Bruno Petrachi ai loro inediti. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.