"Alba in jazz": viabilità e navette ok. Due denunce per guida in stato di ebbrezza

Bilancio positivo per la gestione del traffico in occasione del concerto e successo per le navette. Solo due automobilisti, tra quelli controllati, hanno subito il ritiro della patente.

Si è concluso intorno alle ore 07,30, con il completo deflusso degli spettatori, il servizio svolto dalle pattuglie della Polizia Locale per garantire il regolare svolgimento della manifestazione “Alba in Jazz 2019”, in programma a San Cataldo nella notte tra il 16 e 17 agosto.

Impiegato complessivamente un contingente di cinquanta operatori di polizia locale e 25 volontari di Protezione Civile, distribuiti su due turni, sin dalle 19, in attuazione del piano traffico predisposto dall'Amministrazione comunale per agevolare il trasporto pubblico urbano straordinario organizzato con le navette messe a disposizione da SGM SpA, sul percorso della Linea 32, che collega il centro città con la marina leccese.

Sin dalla tarda serata migliaia di persone (quasi 7mila) hanno raggiunto l'area del Molo di Adriano, con un'impennata degli arrivi tra le 2,30 e le 4,30 del mattino. Non è stato registrato alcun disagio alla circolazione veicolare sulle strade provinciali e sugli svincoli della tangenziale. Nelle ore immediatamente precedenti l'inizio del concerto, tra le ore 22,00 e le ore 4,00, è stato effettuato un posto di controllo su Viale Cristoforo Colombo, all'altezza dello svincolo con la S.P. 366 per San Foca.