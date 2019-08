Spettacoli teatrali nel Salento con la cooperativa "29nove"

Continuano gli appuntamenti di teatro a cura della cooperativa salentina guidata da Gabriele Polimeno e Mary Negro.

A Gallipoli, Cutrofiano, Galatone e Miggiano le ultime produzioni teatrali di 29teatro, in scena "Lumie Apparenze Pirandelliane", "Colpa d'Alfredo" e "Macramè". In provincia di Lecce continuano gli appuntamenti teatrali a cura di 29nove, la cooperativa guidata dagli attori Gabriele Polimeno e Mary Negro che opera nel campo delle arti performative con particolare attenzione alle produzioni inedite in campo musicale, teatrale, cinematografico, letterario e della danza. A Gallipoli, Cutrofiano, Galatone e Miggiano quattro appuntamenti con le nuove produzioni di 29teatro per concludere la ricca programmazione estiva della cooperativa salentina.

Sabato 17 agosto (ore 21 ingresso 8 euro) a Gallipoli, nell'ambito della rassegna "Sipari di Pietra", il Chiostro di San Domenico ospiterà Lumie - Apparenze pirandelliane, spettacolo di teatro e musica nato da uno studio su Pirandello, per la regia di Mary Negro e Gabriele Polimeno. Una storia che si riannoda a quella della nostra terra, alla rabbia di chi è costretto ad andar via e a quella di chi vuole rimanere nonostante tutto e tutti. Uno spettacolo - con la colonna sonora di Redi Hasa e Maria Mazotta - che indaga l’animo, la fragilità e i drammi, nato dalla drammaturgia pirandelliana di “Sgombero”, “Come tu mi vuoi” e “L’altro Figlio”. Una messinscena che mette il pubblico in discussione su chi sia il giudicante e chi il giudicato. L'appuntamento rientra nel progetto "Daimon" finanziato dalla Regione Puglia e con il patrocinio di Legacoop.

Martedì 20 agosto a Cutofiano (Piazza Municipio, ore 21 ingresso libero) e mercoledì 21 agosto a Galatone (Palazzo Marchesale, ore 21 ingresso 5 euro) doppio appuntamento con Colpa d'Alfredo, "commedia rosa a tinte gialle" in due tempi per la regia di Mary Negro. Un imbianchino improvvisato con grandi aspirazioni, una lei e, immancabilmente, "l'altra" daranno vita a un intreccio vivace, un esplosivo triangolo d'amore fatto di imbarazzanti equivoci e irresistibili momenti comici. "Essere o non essere? Questo è il problema o, perlomeno, non lo sarebbe se tutto fosse più facile, se potessimo dar forma ai nostri sogni, se potessimo liberarci dalle invidie e dalle gelosie. Se potessimo vivere la nostra vita" recita la locandina di questo spettacolo liberamente ispirato a "The Decorator", uno dei testi più rappresentati del drammaturgo e autore inglese Donald Churchill. A Galatone l'appuntamento rientra nella rassegna di eventi "Estate Galatea".