Al via la "Sagra del Diavolo": festa di arti, musica e altre eresie

Sabato 17 e domenica 18 agosto (ore 20 - ingresso 7 euro) le campagne in contrada Bascetta (ex B&B Opuntia) a Galatone, in provincia di Lecce, accoglieranno l'ottava edizione della Sagra del Diavolo - Festa di arti, musica e altre eresie.

Il ricco programma della rassegna, nata nel 2012 da un’idea del chitarrista e cantante Luigi Bruno e di Giulio Vaglio, propone due lunghe serate con concerti e dj set, esposizioni, performance, videomapping, reading, presentazioni, spettacoli di teatro/danza, proiezioni e uno strano mercatino. Sul palco principale si alterneranno The Winstons, Santa Muerte, Nereide, Clab (sabato 17), Giuda, Ponzio Pilates, The Sade, Maysnow (domenica 18). Nelle due serate si esibiranno anche le band José Andrés Tarifa Pardo, Mur, Renato Vaglio & Band, Planimo e, in consolle, i dj (Ohm Guru, Max Nocco, Luca Perimetro, Hey Ho Lets Go, Gauze).

L'area libri ospiterà presentazioni, reading e incontri a cura della casa editrice salentina I libri di Icaro. Sabato 17 appuntamento con la performance “Il circo è in città” a cura di Fabio Siciliani (I libri di Icaro) con Raffaele Vasquez (chitarra e voce) e Marta Siciliano (performer) e la presentazione dei volumi di Giuseppe Resta, Giovanni Leuzzi, Antonella Tamiano, Rosanna Toraldo e Antonio Galati. Domenica 18 si alterneranno Mauro Ragosta, Annatonia Margiotta, Maria Carrassi, Bruna Caroli, Stefano Della Croix, Annamaria Gustapane, Vanessa Paladini, Silvia De Lorenzis, Andrea Bracciale. Nelle due serate la compagnia di danza sperimentale Alii Somnia diretta da Paride Caricato e gli attori Valentina Piccolo e Marco A. Romano della compagnia Témenos Recinti Teatrali presenteranno lo spettacolo Congiura: la vera storia di Elisabeth. Sabato sarà presentato anche il terzo volume della rivista Lamantice (Ergot Edizioni) mentre domenica Max Nocco e Massimo Pasca proporranno "Il segno e l'infinito", contaminazione visivo-musicale ispirata all'infinito di Leopardi. Da segnalare le installazioni site specific di Renzo Buttazzo, Paolo ‘Legnointesta’ e Gustavo Luminari, l'arena delle visioni con Fausto Romano, Lara Bobbio, Patrizia Emma Scialpi, Andrea Fiorito, Giovanna Paiano, Giuseppe Martella, Gianluca Distante e le opere di Lorenzo Matteucci ‘Golden Tempura’, Andrea Semplici, Giovanni Mereghetti, Piero Schirinzi, Francesco ‘Brizzo’ Favale, Hellsandro, Andrea Schifano, Franco Livera, Vincenzo ‘Vincy’ De Bari, ‘Coma Empirico’, Marco ‘Zeno’ Rizzo, MM Costumes & Cosplay, Stefano Palma, Cristina Pappadà, Eleonora A. Bove, Federica Calò, Alessandro 'Sacò' Colazzo, Daniele Paladini, Sergio De Riccardis, Lorenzo Papadia, Giuseppe Martella, Luigi Quarta, Stefania Toma, Giovanni Zelano, Enrica Ciurli, Debora De Massimo, Giorgia Prontera & 189, Tiberiano Marilli, Le Chat Noire, Giorgio Gabe 'Degenart'.

"Quest’anno celebreremo la nostra ottava edizione: otto come il loop, otto come i piatti di una bilancia, otto come i trigrammi del Pakua, otto come l’infinito messo in scena da musicisti, attori, danzatori, performer, artisti, fotografi, maghi, mercanti e tanti strani personaggi che popoleranno il festival in una nuova surreale, misteriosa e onirica location", sottolineano gli organizzatori. "Portate i vostri amici immaginari, le vostre personalità multiple, liberate le voci che avete nella testa, lasciatevi trasportare nella festa alla quale mancare è un vero peccato".

La Sagra del Diavolo, con la direzione artistica del cantante e chitarrista Luigi Bruno in collaborazione con Paola e Francesca Marzano, Alessandro Colazzo e Gianluca Ramundo è organizzata da Collettivo Sbam con il patrocinio del Comune di Galatone nel programma dell'Estate Galatea 2019. La rassegna è diventata ormai un appuntamento fisso dell’estate salentina crescendo negli anni. Tra gli ospiti delle prime sette edizioni Claudio Simonetti (Goblin), Aldo Tagliapietra (Le Orme), Vincenzo Vasi e Valeria Sturba (Ooopopoiooo), Dome La Muerte, The Cyborgs, Giöbia, Giungla, La Batteria, Mokadelic, Pan Del Diavolo, Yawning Man, Muffx, Universal Sex Arena, Ananda Mida oltre a numerosi artisti locali, fotografi, performer e altri “insoliti personaggi” come Massimo Pasca, Daniele Coricciati, Giuseppe "iosonopipo" Palmisano, Fabrizio Fontana, Francesco Sambati, Gianle Lametà, Gianluca Gallo e numerosi altri che hanno animato un’atmosfera carica di zolfo e divertimento.

