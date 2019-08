Violento schianto tra auto e camion sulla Nardò-Avetrana: 3 feriti

Coinvolte due auto e un camion cisterna. I feriti sono stati trasportati presso gli ospedali di Copertino e Gallipoli, fortunatamente non in gravi condizioni.



Schianto sulla provinciale Nardò-Avetrana: tre feriti, fortunatamente non gravi, e 3 mezzi coinvolti in uno spaventoso incidente avvenuto questa mattina nei pressi della rotatoria che conduce verso Veglie. Un impatto violentissimo tra due auto e un'autocisterna, forse a causa di un soprasso azzardato. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, per estrarre i feriti dalle lamiere, e dei carabinieri di Porto Cesareo che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. Sul posto anche due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti presso gli ospedali di Copertino e Gallipoli per accertamenti.