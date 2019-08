Sottosopra Fest, domani Guè Pequeno. Domenica c’è Achille Lauro

Domani 17 agosto sarà l’ultimo giudice di The Voice of Italy, Guè Pequeno, a riempire la pista del Ten Club di Gallipoli, mentre a sorpresa Achille Lauro con il suo showcase sarà domenica 18 agosto alla Praja di Gallipoli.

Nell’attesa del tour nei club, quest’estate Achille Lauro ha dato un assaggio della sua performance esibendosi in alcuni festival italiani e fa tappa al Sottosopra Fest 2019 per celebrare al meglio insieme ai suoi fan il primo semestre di questo meraviglioso anno!

Dopo l’esperienza televisiva come giudice dell’ultima edizione di The Voice of Italy, Guè Pequeno è impegnato nei festival più importanti d’Italia per un tour che fa seguito a SINATRA, il disco uscito per Island Records / Def Jam, primo lavoro che vede la sua collaborazione con il team BHMG.