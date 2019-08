Il Salento brucia ancora, fiamme divampano alla "Montagna Spaccata"

Nuovo rogo in queste ore: l’incendio interessa un altro dei tratti più suggestivi delle coste del territorio.

Brucia ancora il Salento e, questa volta, le fiamme stanno interessando la “Montagna Spaccata” e Località la Reggia, suggestivo tratto che collega Santa Maria al Bagno e Lido Conchiglie, nell'agro di Galatone.