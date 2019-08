Eventi musicali non autorizzati, scattano i sigilli nel parco Manà

Nell’ambito dei controlli sui locali notturni, il sequestro dei carabinieri all’interno della struttura che non aveva le dovute autorizzazioni per realizzare gli eventi musicali programmati.

Eventi musicali non autorizzati e scattano i sigilli nel parco Manà, a Vernole, da parte dei carabinieri: già nel mese di luglio, i militari, avevano appurato che presso l’area camper, che sorge in località Termolito sulla provinciale 245, nel mese di agosto, fossero programmati 9 eventi musicali da parte della società “Manà srl”, in un sito che si trova in zona di notevole interesse e sottoposta a vincolo paesaggistico, con presenza di vegetazione, una pineta, canali d’acqua, piccole strade interpoderali che segnano il passaggio lungo i boschi e che limitano le vie di fuga.

La società che gestisce il sito, in verità, aveva avanzato le richieste di permesso alle autorità locali ma le stesse erano state rigettate per mancanza dei requisiti di legge, atteso che il sito ha come destinazione naturale la sola sosta dei Camper e servizi annessi (piccola piscina, un piccolo chiosco/bar e piccola area pic-nic); la Società, nonostante il diniego alle richieste di autorizzazioni, abusivamente organizzava e svolgeva nelle serate e per tutta la notte tra il 12 e il 13 e poi tra il 13 e il 14 agosto gli eventi.

I carabinieri con video riprese registravano gli eventi non autorizzati e informavano l’autorità giudiziaria chiedendo il sequestro preventivo d’urgenza dell’Area interdetta a tali eventi. Così la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha emesso un decreto di sequestro preventivo urgente.

La sera del 14 agosto, la porzione di area interessata dagli eventi, escludendo quella destinata ai camper è stata sottoposta a sequestro. Nel dettaglio sono state sequestrate, con l’apposizione degli appositi sigilli, circa 20 casse acustiche di grandi dimensioni nella zona Dj-set, relativa attrezzatura a queste pertinenti, l’area pic-nic con sedie e tavolini, la piscina, il chiosco-bar, tutti adiacenti al punto in cui si esibivano via via gli artisti.