Tragico epilogo, è morta la bimba di un anno colpita da malore in spiaggia

Dopo due giorni di lotta nell’ospedale di Bari, il cuore della piccola ha smesso di battere.

È morta la bimba di un anno, che aveva accusato un malore in spiaggia due giorni fa, a Spiaggiabella, e le cui condizioni erano peggiorate dopo il trasferimento in ospedale a causa di un’emorragia cerebrale riscontrata da una Tac: è un tragico epilogo quello che riguarda la piccola, figlia di una coppia di turisti.

La sua vicenda aveva commosso, dopo l’improvviso malore, i disperati tentativi di rianimazione e un parziale miglioramento: dopo il ricovero, però, al Fazzi i medici si erano accorti dell'emorragia cerebrale determinata da un aneurisma, predisponendo il trasferimento in elisoccorso a Bari, dove la bimba è rimasta in coma farmacologico per due giorni.