L'attesa è finita: questa sera torna "La festa della fica"

Torna questa sera, 16 agosto, l’evento più caldo dell’estate salentina: è la Festa della Fica che si terrà a Marittima e che ritorna dopo anni di lunga attesa.

Cibo, cultura, musica, danze e tanto divertimento nel segno di un frutto gustoso e dolce. Si potranno degustare piatti speciali come il risotto ai fichi e taleggio (Pensato e preparato al momento dai fornelli esperti dell'IPSEO "Aldo Moro" di Santa Cesarea Terme), fichi freschi, fichi secchi, dessert ai fichi (Torte, gelati e tanti dolci a base di fico fresco o essiccato, preparati in giornata dagli abili maestri pasticceri e gelatai del nostro territorio). E ancora grigliata di carni e fritture, birra vino e bevande.

Non mancherà la musica con i suoni di “Uccio Aloisi gruppu” alle 21.30 e, a seguire, con Antonio Castrignanò. Spazio anche alla cultura con il convegno scientifico col professor Francesco Minonne, storico collaboratore della festa, che aprirà la manifestazione con la tradizionale conferenza che descrive il fico dal punto di vista scientifico, culturale e sociologico.