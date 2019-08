Abuso di alcol a Ferragosto, 14enne soccorso nella notte

Notte di super-lavoro per i sanitari del 118, impegnati in 110 operazioni in tutta la provincia. A Sannicola soccorso un bambino investito da un'auto.



Una notte di Ferragosto intensa per gli operatori del 118 che dalle 20 di ieri fino alle 7 del mattino sono stati impegnati in 110 operazioni di soccorso in tutto il territorio salentino.

Undici i pazienti che hanno riportato malori per l'eccessivo stato di ebbrezza, di cui il più giovane ha solo 14 anni. Quattro invece gli incidenti stradali, in diversi punti della provincia, fortunatamente tutti senza gravi conseguenze. Un quinto incidente si è verificato a Sannicola, dove un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada, fortunatamente senza riportare gravi ferite.

I sanitari del 118 sono intervenuti infine per soccorrere tre pazienti vittime di aggressioni.