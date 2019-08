Cade dal terrazzo di casa: donna in codice rosso

Paura nella notte a Cavallino: in corso le indagini per ricostruire la dinamica.



Cade dal balcone della propria abitazione: paura nella notte a Cavallino dove una donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso presso l'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce. La donna è scivolata dal primo piano, schiantandosi violentemente al suolo dopo un volo di circa tre metri.

Sono ancora in corso le indagini per accertare se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente dovuto a un malore.