Lecce, ufficializzati i numeri di maglia. Oggi la presentazione di Farias

Il numero 1 resta non assegnato, il 9 lo prende Lapadula, il 10 Falco. Ancora non comunicato il numero prescelto dall'ultimo arrivato, Diego Farias, che sarà presentato oggi alle 17.



È stata ufficializzata questa mattina la scelta dei numeri di maglia dei calciatori che compongono la rosa del Lecce 2019-20. Il 9 a Lapadula, il 10 a Falco, resta non assegnata, al momento, la maglia numero 1. Questo il dettaglio:



PORTIERI



95 Marco Bleve

97 Gianmarco Chironi

21 Vasconcelos Ferreira Gabriel

22 Mauro Vigorito





DIFENSORI



6 Romario Benzar

27 Marco Calderoni

14 Luka Dumancic

39 Cristian Dell’Orco

25 Antonino Gallo

5 Fabio Lucioni

16 Biagio Meccariello

18 Roberto Pierno

2 Davide Riccardi

13 Luca Rossettini

3 Brayan Vera

29 Andrea Rispoli

28 Riccardo Fiamozzi





CENTROCAMPISTI



8 Marco Mancosu

4 Jacopo Petriccione

7 Tom Haye

37 Zan Majer

11 Ievgenii Shakov

23 Andrea Tabanelli

77 Panagiotis Tachtsidis





ATTACCANTI



20 Edgaras Dubickas

10 Filippo Falco

75 Mattia Felici

9 Gianluca Lapadula

19 Andrea La Mantia

32 Simone Lo Faso