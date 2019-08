Ferragosto di fuoco, in fumo 14 ettari di macchia mediterranea

Incendi tra il litorale ionico e quello adriatico: grosso incendio a Riva degli Angeli e a Torre dell'Orso.



Ferragosto di fuoco nel Salento: una giornata da dimenticare per quanto riguarda gli incendi, che dal litorale ionico a quello adriatico hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea. Nel pomeriggio di ieri un grosso incendio ha devastato 14 ettari di bosco e alcuni uliveti a Riva degli Angeli, tra la SP 359 Nardò-Avetrana e la litoranea Nord per Punta Prosciutto. In azione i volontari della protezione civile, 4 squadre di vigili del fuoco e carabinieir della forestale per domare l'incendio. impiegati anche due fire boss che hanno effettuato alcuni lanci. Ingenti i danni al patrimonio arboreo.



A fuoco anche la pineta di Torre dell'Orso dove intorno alle 23 è divampato un incendio che fortunatamente ha interessato solo un'area limitata nei pressi del camping. Il Presidente del Consiglio Comunale di Melendugno, Piero Marra è intervenuto per scongiurare allarmismi: "La zona è stata delimitata tempestivamente dai Vigili del Fuoco, che ieri sera hanno prontamente domato le fiamme, anche grazie alle telefonate giunte dai camperisti che erano in loco. I vigili sono tornati sul posto anche questa mattina, l'incendio è stato circoscritto a 20mq. Non vi è pericolo di riaccensione".



Foto da Protezione Civile Salento