Lo riporta il sito Gianlucadimarzio.com. Adesso manca l’intesa con il giocatore.

La tanto sospirata punta per Liverani potrebbe arrivare a ore. Secondo quanto riportato da ‘gianlucadimarzio.com’ il PSG, acconsentirebber per la cessione in prestito di Eric Maxim Choupo-Moting, classe 1989, attaccante tedesco naturalizzato camerunense in forza dalla scorsa stagione alla squadra di Thomas Tuchel.