Il regalo dei Subsonica al Salento: concerto gratuito per i fan

Il gruppo torinese, dopo l’esibizione a Melpignano, ha proposto ai fan di realizzare un'altra tappa, dopo quella della vigilia di Ferragosto. E il sindaco Salvemini li ha invitati ad esibirsi a Lecce.

Così innamorati del Salento da voler regalare un concerto gratuito ai fan. Lo hanno proposto i Subsonica, reduci dalla tappa del 14 agosto a Melpignano per il tour “Microchip emozionale”. L’annuncio, apparso sulla pagina Facebook, del gruppo, ha scatenato migliaia di reazioni, tra cui quella del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini che ha suggerito, come location, una piazza di Lecce. Ecco il post della band: