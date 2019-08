Strada abbandonata tra Squinzano e San Pietro Vernotico, rischio per la circolazione

Segnalazione dello “Sportello dei diritti”: via Faraschita diventata percorso ad ostacoli per gli automobilisti .

Strade abbandonate dagli enti proprietari e rischi per chi le percorre. Tra buche e vegetazione degli alberi così si rischia la vita. Pericoli per ciclisti, motociclisti e automobilisti. Il caso emblematico di via Faraschita tra Squinzano e San Pietro Vernotico-Torchiarolo

I pericoli per un ciclista, un centauro o un automobilista vengono più che mai dall’incuria e dalla scarsa manutenzione stradale, conseguenza delle casse vuote degli enti proprietari. Uno dei casi emblematici, tra i tanti segnalati in continuazione dai cittadini allo “Sportello dei Diritti”, riguarda via Faraschita scorciatoia molto utilizzata da chiunque voglia raggiungere Squinzano in provincia di Lecce dalla superstrada Brindisi-Lecce provenendo dalla provinciale 84 Torchiarolo - San Pietro Vernotico e viceversa.