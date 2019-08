Divampa il rogo sulla provinciale: paura e disagi per gli automobilisti

L’incendio questa mattina sulla strada, dopo quello accaduto ieri verso Villa Convento.

Paura nella mattinata sulla provinciale 298 che collega Lecce a Lequile, dove, in circostanze da chiarire, è divampato un incendio che si è spinto fino alla carreggiata.

Sul posto, i vigili del fuoco per spegnere il rogo e rimettere in sicurezza la zona, e gli agenti della polizia municipale per bloccare il traffico.