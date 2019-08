Alla guida ubriachi o sotto l'effetto della cocaina: 14 patenti ritirate

Per tutta la notte controlli sul territorio di Gallipoli da parte degli agenti del commissariato locale.

Controlli sono stati effettuati per tutta la notte dagli agenti di polizia a Gallipoli, in zona Baia Verde, su automobilisti e mezzi per verificare casi di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga: 181 i conducenti sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata; i conducenti positivi al precursore sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro.

14 sono stati quindi i conducenti risultati positivi agli accertamenti alcolemici per i quali si è proceduto al ritiro della patente di guida ai fini della sospensione: uno di loro, neopatentato, è stato sorpreso con un tasso superiore allo 0,50 g/l, mentre altri due sono risultati positivi alla cocaina; inoltre due conducenti sono risultati essere neopatentati, con un tasso inferiore allo 0,50.