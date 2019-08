Abuso di alcol, risse e bottigliate a Ferragosto: notte intensa per il 118

Sono stati oltre 140 gli interventi richiesti, con le ambulanze impegnate su tutto il territorio: trenta i casi di abusi di alcol e droga.

Una notte di follia, di abuso di alcol, tra qualche rissa e persino bottigliate: è il resoconto degli interventi del 118, con i sanitari chiamati agli straordinari in lungo e in larga per la provincia di Lecce. Le missioni di soccorso, in totale, sono state 140, mentre una trentina sono i casi di abusi di alcol e droga, con particolare concentrazione a Gallipoli.