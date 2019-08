Agricoltura pugliese, Congedo e Zullo attaccano: "Col centrosinistra fallimento senza fine"

I presidenti regionali di Fratelli d’Italia e Direzione Italia, Erio Congedo e Ignazio Zullo, intervengono sull’agricoltura pugliese.

“La Corte dei Conti Europea certifica, ove mai ce ne fosse stato bisogno, che l’Agricoltura pugliese da quando è nelle mani del centrosinistra regionale viene gestita in maniera fallimentare”: è quanto dichiarano i presidenti regionali di Fratelli d’Italia e Direzione Italia, Erio Congedo e Ignazio Zullo.

“Ci preoccupa non poco – proseguono - leggere che l’istituzione europea contesta alla Regione Puglia pagamenti per 142 milioni di euro relativi al PSR 2007-2013 (per intenderci quello del Governo di centrosinistra precedente all'attuale), una contestazione che viene fatta ora e che merita il massimo dell'attenzione, visto che saranno soldi che la Regione e quindi i pugliesi rischiano di restituire all’Europa per errori commessi forse nell’ansia di fare spesa ed evitare di perdere i fondi comunitari.