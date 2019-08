Sub disperso al largo di Torre Rinalda e in balia delle onde: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nelle acque di Torre Rinalda, nella giornata di ieri: l’uomo è stato salvato in extremis.

Era stato spinto al largo dalle acque mosse e dal vento forte l’uomo disperso, che, nella giornata di ieri, ha rischiato di diventare protagonista dell’ennesima tragedia estiva nelle acque salentine. Il tempestivo intervento del servizio di primo soccorso in mare ha permesso di salvarlo in extremis: è accaduto, ieri, a Torre Rinalda, dove la Capitaneria di Porto ha allertato il servizio a cura della Società nazionale salvamento, sezione di Lecce, che dalla scorsa settimana è attivo gratuitamente sulla spiaggia di Torre Chianca a causa di un'emergenza verificatasi al largo della località salentina, dove un sub risultava disperso in mare.

Gli operatori, Michael Mazzeo e Micaela Colucci, sono partiti dal lido Sanbasilide a bordo di una idromoto con il mare in condizioni molto agitate e vento forte, raggiungendo l'uomo, che si trovava in difficoltà a 250 metri dalla costa. Una volta raggiunto, il sub è stato caricato sulla barella e condotto in spiaggia dove ad attenderlo c'era già la Capitaneria.