Bande a Sud, Avion Travel chiudono l'ottava edizione

Il gruppo concluderà domani sera il programma del festival. Stasera appuntamento col Gran concerto bandistico città di Lecce.

La chiusura dell’8° edizione del festival Bande a Sud il 16 agosto è affidata all’estrema eleganza degli Avion Travel. Il 15 agosto invece, è dedicato alle sonorità classiche della festa patronale di metà agosto, attorno al quale l’immaginario della banda si è sviluppato attraverso il festival e con l’eleganza

15 agosto, Gran Concerto Bandistico città di Lecce - Tito Schipa - D’Ascoli

La banda tradizionale sale in cassarmonica e per la celebrazione della Festa Patronale della Madonna Assunta. Otto anni fa il mondo delle luminarie, della cassarmonica e della banda era meno avvertito come simbolo incontrastato di un Sud intriso di folklore, devozione, colore, ma anche capacità di contaminarsi con il contemporaneo. Oggi invece questa simbologia è sulla bocca di tutti, questo “immaginario” travalica i confini pugliesi. Lunga vita alla banda, quella tradizionale, che non smette di incantare nel suo più autentico ambiente, la festa patronale. In cassarmonica: Gran Concerto Bandistico città di Lecce - Tito Schipa - D’Ascoli, dirige il M° Paolo Addesso.

16 agosto, Avion Travel

Dalle 22.00 sulla cassarmonica illuminata in Largo Margherita