Domani il noto esercizio magliese sfornerà tradizionali zeppole per turisti e clienti.

Singolare iniziativa del bar Fracasso a Maglie per il giorno di Ferragosto: il noto esercizio, infatti, patria delle “monachine”, ha annunciato dai propri canali di voler “prendere per la gola” clienti e turisti, sfornando domani le tradizionali zeppole, uno dei pezzi forti della cultura culinaria salentina. Alle calorie, insomma, non si rinuncia neanche a Ferragosto.