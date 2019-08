Al faro di Punta Palascìa “Erbe da bere”: alla scoperta delle piante spontanee

Un Ferragosto originale nel punto più ad est del Salento a cura di Apulia Stories.

Un appuntamento molto speciale quello in programma domani al Faro di Punta Palascia, gestito dall’associazione di promozione sociale di Cursi, Apulia Stories: “Erbe da bere”, un viaggio attraverso le piante spontanee e aromatiche del territorio, dalla pianta al bicchiere, a cura de "Il Giardino sotto il naso".

Dalle 21 si potranno degustare degli speciali cocktail realizzati con alcune delle piante tipiche del parco Otranto – Santa Maria di Leuca.

L’esperienza è costruita per far immergere i partecipanti nel fantastico mondo delle piante aromatiche, dalle quali si possono ricavare tanti ingredienti liquidi per creare, anche a casa, cocktail originali per stupire i propri ospiti; tra i protagonisti della miscelazione liquori di timo, santoreggia, pino d'aleppo e vermouth salentino. A condurre la serata saranno Elia Calò e Betty Locane, che da novembre 2018 raccolgono erbe spontanee, soprattutto aromatiche della macchia mediterranea, le essiccano e lavorano per produrre sciroppi di zucchero, infusi e liquori, da miscelare poi nei cocktail homemade.

La prenotazione è obbligatoria, info e contatti: apuliastories@gmail.com – 3288310000. (costo 10 euro compresa una consumazione).

Prossimi appuntamenti al faro: 16 agosto con Ninfa Giannuzzi ed Egidio Marullo; 18 agosto con Cristiana Verardo e Andrea Musci; 25 agosto con Twodeep Duo Jazz; 29 agosto lezione di astronomia e osservatorio delle stelle; 31 agosto workshop di fotografia notturna.