Minacciava la moglie con le armi per avere rapporti sessuali, in manette 59enne

I carabinieri sono partiti da una circostanziata denuncia presentata dal coniuge.

Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale ai danni del coniuge. Sono queste le accuse con le quali i carabinieri di San Marzano di San Giuseppe hanno arrestato un 59enne pregiudicato. Tutto è partito per una circostanziata denuncia presentata dalla vittima: l’attività di riscontro da parte dei militari ha permesso di far emergere gravi indizi di colpevolezza che hanno indotto l’autorità competente ad emettere il provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo.

Il 59enne, con ripetute violenze fisiche e minacce, aveva maltrattato la moglie, minacciandola con l’uso di armi e costringendola ad avere rapporti sessuali non consenzienti.