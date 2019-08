Occupazione abusiva, lavoratori in nero e molluschi sequestrati: blitz nel mercato ittico

Il blitz è scattato ieri a Gallipoli: sequestri, multe e denunce dopo le verifiche.

Maxi blitz interforze, nella giornata di ieri, nel mercato ittico di Gallipoli, con la partecipazione della polizia, dei carabinieri, della Finanza e della guardia costiera, con la presenza del personale dell’Ispettorato del Lavoro di Lecce.

Al termine delle verifiche, sono state riscontrate queste irregolarità: l’occupazione abusiva del suolo demaniale per circa 500 mq con il posizionamento di 30 tavolini, 80 sgabelli, 15 banconi in acciaio, 15 ombrelloni in materiale plastico, 3 frigoriferi e suppellettili e arredi vari, tutti sottoposti a sequestro penale; la presenza di 4 lavoratori “in nero” presso tre esercizi che ha comportato la sospensione dell’attività presso cui prestavano servizio; l’esposizione di circa 22 Kg di mitili e molluschi, non idoneamente conservati e pertanto sottoposti a sequestro amministrativo. Ai due gestori è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.000 euro ciascuno; e ancora: l’esposizione di 5 Kg di mitili sottoposti a sequestro penale per cattivo stato di conservazione del pescato. La titolare per questo motivo è stata denunciata.