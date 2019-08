Turisti stipati nelle case-vacanza: scattano le sanzioni. E spunta un'area camper abusiva

In quattro case-vacanza la polizia ha trovato più persone del consentito. Scoperta anche un’area camper abusiva.

Turisti stipati nelle case-vacanza, oltre il numero consentito dalle norme: scattano i controlli e le sanzioni da parte degli agenti di polizia del commissariato di Gallipoli nelle strutture ricettive della Città Bella.

In quattro abitazioni, i poliziotti della squadra amministrativa hanno verificato come, rispetto alla superficie, fossero alloggiate più persone oltre il numero massimo consentito.

Secondo la normativa vigente, ad esempio, in un appartamento di circa 56 mq non possono abitare più di 4 persone. Nel caso riscontrato dai poliziotti gallipolini, ne sono state riscontrate complessivamente addirittura 9 in più.

Per questo motivo, i due titolari dei 4 appartamenti, adibiti a case-vacanze, sono stati sanzionati per una somma complessiva di 3.150,00 euro. Inoltre, uno dei titolari della casa-vacanza è stato anche denunciato per non aver comunicato le generalità degli alloggiati alla Questura di Lecce.