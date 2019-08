Crisi governo, agricoltori all'attacco: "A rischio tutti gli aiuti per il settore"

Aiuti agli olivicoltori, crisi agrumicola e dei vivaisti, calamità: tutto rischia di essere sacrificato. Raffaele Carrabba, presidente Cia, conto la Lega: “Si dà priorità ai sondaggi e all’autonomia del Nord, la Puglia e l’agricoltura interessano a qualcuno?”.

“Mentre un ministro getta nel caos la politica italiana, l’agricoltura muore”. Sono parole dure e nette quelle di Raffaele Carrabba, presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani della Puglia, sul momento del comparto primario in relazione alla nuova fase di incertezza aperta dalla crisi di governo. “Per qualcuno, evidentemente, i sondaggi sono più importanti del destino di migliaia di imprese agricole, lavoratori e famiglie che nel 2019, tra Xylella e calamità di ogni tipo, hanno vissuto finora una delle peggiori stagioni degli ultimi 10 anni. Che fine hanno fatto i 300 milioni che, dopo una lotta durissima da parte dei gilet arancioni, eravamo finalmente riusciti a ottenere per il contrasto alla Xylella, i reimpianti e gli aiuti alle imprese? Ecco, questa è una delle nostre priorità, non i sondaggi e tantomeno un’altra lunga campagna elettorale”, ha aggiunto Carrabba.