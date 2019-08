Accusa malore in spiaggia: bimba di un anno salvata dai soccorsi

L’episodio attorno a mezzogiorno a Spiaggiabella, al Lido Kalù.

Momenti di terrore in spiaggia al Lido Kalù di Spiaggiabella, dove circa un’ora fa, una bimba di appena un anno e mezzo, in circostanze da chiarire, ha accusato un malore, rischiando il collasso davanti ai propri genitori e ai numerosi bagnanti.

Decisivo l’intervento repentino di due bagnini dello stabilimento, di un medico rianimatore e di una infermiera professionista, che hanno praticato le manovre di rianimazione alla piccola scongiurando il peggio, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118: quando l’ambulanza è arrivata, la bimba è stata caricata a bordo e condotta a sirene spiegate al “Fazzi” di Lecce in codice rosso.