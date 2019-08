Cade dal terrazzo della propria abitazione: 28enne finisce in Rianimazione

Il giovane è scivolato dal primo piano della propria abitazione: ora si trova al “Fazzi”.

È scivolato dal terrazzo della propria abitazione, al primo piano di una palazzina, il 28enne di San Cesario di Lecce, condotto in Rianimazione a Lecce in queste ore. Il giovane ha fatto un volo di circa tre metri, cadendo violentemente al suolo.